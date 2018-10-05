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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Bu kadar kötü oyun beklemiyordum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 sona eren Malmö karşılaşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

05 Ekim 2018 Cuma 02:34
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Bu kadar kötü oyun beklemiyordum

Şenol Güneş, Malmö mağlubiyetinin ardından şu sözleri kullandı;

''GOLDEN SONRA OYUNDAN KOPTUK''

Gole kadar zaman zaman top kayıpları yaptık ama rakibe pozisyon vermediğimiz maçta yediğimiz golden sonra oyun koptu. Tepki veremedik. Değişikliklerinde katkı vermemesi şunu gösteriyor ki tam konsantre gelmemişiz buraya. Beklenmedik bir golden ne kadar etkilensen de oyundan kopmaman gerek. Rakibimiz bizden daha çok istedi. Hak ettiği bir galibiyet aldı.

''BENİM EKSİKLİĞİM...''

Ne oyuna giren oyuncular ne oyunda kalan oyuncular kazanma isteği gösteremedi. İyi hazırlayamamışız. Benim eksikliğim. Bu kadar kötü oyun beklemiyordum. Attıkları şok gol oyun disiplinimizi bozdu. Rakip, son bölümde istediği gibi oynadı. Bu maçın eksikliklerini oturup değerlendireceğiz ama Pazar günü maçımız var. Ona hazırlanacağız.

''EN AZINDAN 1 PUAN İLE DÖNMEMİZ LAZIMDI''

Burada en azından bir beraberlikle dönmemiz lazımdı. Kaybettiğimiz için üzüldük. Gruptaki diğer maç nasıl geçti bilmiyorum. Genk'in yenilmesi de sürpriz sayılabilir. Maçtan önce kurduğumuz hayallerle maçtaki gerçekler uyuşmayınca maçı kaybediyorsunuz.

(Sporx)

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 02:34
  1. Beşiktaş
  2. Şenol Güneş
  3. Malmö
  4. UEFA Avrupa Ligi

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