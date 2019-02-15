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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklif edilirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini söyledi.

15 Şubat 2019 Cuma 23:24
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklif edilirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 23:24
  1. A Milli Takım
  2. Beşiktaş
  3. Malatya
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Şenol Güneş

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