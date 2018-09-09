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Beşiktaş teknik direktörü Güneş: Gelsin bana hesap sorsun!

Beşiktaş teknik direktörü Güneş, Altınordu maçından sonra takım hakkında değerlendirmelerde bulundu.

09 Eylül 2018 Pazar 21:25
Beşiktaş teknik direktörü Güneş: Gelsin bana hesap sorsun!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Altınordu'ya karşı 2-1 kazandıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, Altınordu maçından sonra şu sözleri kullandı;

7 tane genç almak durumunda kaldık

Oldukça fazla oyuncumuz, bizimle beraber değil. Ufak tefek sakat oyuncular var. Onları da oynatmayınca kadro daraldı. 7 tane genç almak durumunda kaldık. Aramızda idmana çıkanlar var. Oyun yapısı, performans önemliydi. Skor önemli değildi.

"Güven Yalçın zaten üst seviyeye yakın bir oyuncu"

Bazı oyuncuların mevkilerini değiştirmek zorunda kaldık. Oyun olarak Altınordu'yu tebrik etmek lazım. Genç oyuncularla önemli işler yaptılar. Bizim için de genç oyuncuların performansı önemli. Güven Yalçın zaten üst seviyeye yakın bir oyuncu. Alırken bu amaçla aldık.

"Bazen bildiğimiz oyuncuda da yanılabiliyoruz"

Adem Ljajic bildiğimiz bir oyuncu. Bazen bildiğimiz oyuncuda da yanılabiliyoruz. Futbol çok denklemli bir oyun. Her zaman düşündüğünüz gibi gelişmiyor. Onun için topun gelişine göre pozisyon almak gerekiyor.

''SORUN YABANCI DA DEĞİL, GELİP BANA HESAP SORSUNLAR''

Türk futbolunun tek sorunun yabancı olmadığını biliyoruz. Sorun yabancıda da değil. Dünya globalleşti. Yabancılarla anlaşıyoruz dil olarak eksik olsak bile ama kendi insanımızla anlaşamıyoruz. Salı günü basın toplantısı düzenleyeceğim. Hesap sormak isteyen gelsin bana hesap sorsun orada.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 21:25
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