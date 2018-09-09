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Beşiktaş taraftarından o iki isme şok tepki!

Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçı öncesinde Vagner Love ve Mustafa Pektemek, taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

09 Eylül 2018 Pazar 17:50
Beşiktaş taraftarından o iki isme şok tepki!

Beşiktaş-Altınordu maçında siyah-beyazlı futbolcular Vagner Love ve Mustafa Pektemek taraftarlar tarafından yuhalandı. 

Beşiktaş, Süper Lig’e verilen milli arada sahasında Altınordu ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlı taraftarlar, iki Beşiktaşlı futbolcuya tepki gösterdi. Kadroların stattan anons edildiği sırada Vagner Love ve Mustafa Pektemek, isimlerinin okunmasının ardından maçı izlemeye gelen Beşiktaş taraftarları tarafından yuhalandı. 

Bilindiği üzere Brezilyalı futbolcu Love’ın adı yaz transfer döneminde Galatasaray ile anılmış ve sarı-kırmızılı takıma transferi son saatlerde yatmıştı. Mustafa Pektemek’e ise Süper Lig’den birçok takımın teklif yaptığı ancak tecrübeli futbolcunun Beşiktaş’ta kalmayı tercih ettiği konuşulmuştu. 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 17:50
  1. Beşiktaş
  2. Vagner
  3. Mustafa Pektemek

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