Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe'ye teşekkür
Berabere sonuçlanan Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, Fenerbahçe yönetimine teşekkür etti.25 Eylül 2018 Salı 22:57
Süper Ligin ilk derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı.
Stadyum hınca hınç dolarken, siyah-beyazlı taraftarlar da 2 bin kişi ile takımlarını desteklemişlerdi. Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, sosyal medyadan Fenerbahçe yönetimine teşekkür eden bir metin paylaştı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kızlarını alarak Kadıköy'de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile derbiyi izlemesiyle başlayan iki takım arasındaki dostluk rüzgarları, bu teşekkür ile devam etti.
İşte o paylaşım:
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