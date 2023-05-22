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Gündem Beşiktaş taraftarı yine provokasyon peşinde! 'Meclis'te Hizbullah istemiyoruz'
Gündem

Beşiktaş taraftarı yine provokasyon peşinde! 'Meclis'te Hizbullah istemiyoruz'

Yeniakit Publisher
2023-05-22 03:03:00 -

Beşiktaş Adana Demirspor maçında tribünlerden yükselen HÜDA PAR tezahüratı tepkilere sebep oldu.

Beşiktaş Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile karşılaştı.

HDP'nin onlarca eylem ve söylemine karşın, bir defa bile PKK terör örgütüne eleştiride bulunmayan siyah beyazlı taraftarlar, HDÜA PAR'ı olmayan bir örgüt üzerinden hedef aldı.

Beşiktaş tribünlerinden yükselen "Meclis'te HÜDA PAR istemiyoruz" tezahüratı tepkileri de beraberinde getirdi.

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