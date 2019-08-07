Beşiktaş stoperi bitirdi sıra hücumda Victor Ruiz ile stoper sorununu çözen Beşiktaş, sol bek ve hücum bölgesine yapacağı takviyeler için girişimlerini sürdürüyor. Kanat bölgesine alternatifi ara...

Sezon öncesi 2. kampı Avusturya’da tamamlayarak İstanbul’a dönen Beşiktaş’ta, görülen eksiklikler üzerine transfer çalışmalarına hız verildi. Siyah-beyazlıların özellikle oynadığı 4 hazırlık maçında kötü bir görüntü sergilemesi ve gol problem yaşaması, yönetimi harekete geçirdi. Villarreal’in 30 yaşındaki stoperi Victor Ruiz’i 3 yıllığına renklerine bağlayan Beşiktaş’ta yönetim sol bek ve hücum bölgesine yapacağı takviyeler için de girişimlerini sürdürüyor.

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