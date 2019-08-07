Beşiktaş stoperi bitirdi sıra hücumda
Victor Ruiz ile stoper sorununu çözen Beşiktaş, sol bek ve hücum bölgesine yapacağı takviyeler için girişimlerini sürdürüyor. Kanat bölgesine alternatifi ara...07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:40
Sezon öncesi 2. kampı Avusturya’da tamamlayarak İstanbul’a dönen Beşiktaş’ta, görülen eksiklikler üzerine transfer çalışmalarına hız verildi. Siyah-beyazlıların özellikle oynadığı 4 hazırlık maçında kötü bir görüntü sergilemesi ve gol problem yaşaması, yönetimi harekete geçirdi.
Villarreal’in 30 yaşındaki stoperi Victor Ruiz’i 3 yıllığına renklerine bağlayan Beşiktaş’ta yönetim sol bek ve hücum bölgesine yapacağı takviyeler için de girişimlerini sürdürüyor.
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