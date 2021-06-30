Beşiktaş soyulurken başkanı ihya olmuş!

Zekeriya Say İstanbul

Akit, hizmetten çok skandallarla gündeme gelen CHP’li belediyelerde yaşanan yandaş semirtme rezaletlerinin detaylarını deşifreye devam ederken, yolsuzluk iddialarının ayyuka çıktığı, adrese teslim ballı ihalelerle yandaşların semirtildiği Beşiktaş Belediyesi ile ilgili yeni bilgilere ulaştı. 2016’da kurduğu 100 bin lira sermayeli Emza Akaryakıt Yapı İnşaat Ticaret şirketi 4 yıl üst üste zarar ettiği için tek kuruş vergi ödemeyen CHP’li Rıza Akbolat’ın, Beşiktaş Belediye Başkanı olduktan sonra lüks hayat yaşadığı ortaya çıktı. Göreve geldikten sonra 20 bin lira maaş aldığı halde 7 bin lirası aidat olmak üzere 67 bin TL’ye ultra lüks villa kiralayan ve 1 milyon 899 bin TL ödeyerek eşine Rang Rover marka cip satın alan CHP’li Akbolat, 2 adet triplex villa edindi.

Fakir zenginleşmesi yaşanıyor

Balıkesir Edremit ilçesine bağlı Narlı Köyü’nde 117 pafta, 367 ada ve 7-8 parsel numaralı 750’şer metrekare arazi içindeki deniz manzaralı iki villanın her birinin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu ifade edildi. 7 numaralı parseldeki villayı 10 Ocak 2020’de satın alan Akbolat, 19 Şubat 2020’de ise 8 numaralı parselin sahibi oldu. Kaz Dağları’nın eteğinde, deniz kenarına sıfır mesafedeki lüks vilların her birinin fiyatının yaklaşık 5 milyon TL olduğu ifade edildi. Başkan olmadan önce Bahçelievler’de mütevazı bir apartmanda yaşayan CHP’li Akbolat’ın söz konusu villaları, bilgisi dâhilinde gerçekleşen ve Sayıştay raporlarına yansıyan 13 milyonluk hayali araç kiralama vurgunundan yalnızca 26 gün sonra satın alması akıllarda soru işaretlerine sebep oldu.

Akbolat geldi, talan arttı

Öte yandan; Akit daha önce yaptığı haberlerde Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan milyonluk vurgunları, adrese teslim ballı ihaleleri ve sülale boyu yağma rezaletini belgeleriyle ortaya koymuştu. İsmi yolsuzluklarla anılan Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in akrabası Gülal Erdovan Anıl’ın Beşiktaş Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne getirilmesiyle ihale sayısı bir yılda 5 kat arttı. CHP’li Rıza Akbolat’ın bilgisi dâhilinde gerçekleşen adrese teslim ihalelerde Güney’in eniştesi İsmail Akkaya’nın şirketine 2 milyon 346 bin TL bedelle “Hijyen Kiti, Hijyenik Paspas Alımı” ihalesi peşkeş çekildi. CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Şahin Dil’in kurduğu düşük sermayeli iki şirketine 2 yılda Beşiktaş Belediyesi’nden toplam 2 milyon 295 bin 530 TL’lik 5 adet ihale paslandı. Şişli Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğünde öğretmenlik yaptığı belirlenen Ezgi Bolayır’ın kendi adıyla kurduğu 100 TL sermayeli 47 günlük şirketine Beşiktaş Belediyesince 4 milyon 970 bin 496 TL bedelli iki adet “Yemek Hizmet Alımı” ihalesi verildi.