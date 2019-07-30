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Beşiktaş Sompo Sigorta'ya Almanya'dan takviye

- Siyah-beyazlıların erkek basketbol ekibi, Almanya Milli Takım oyuncusu İsmet Akpınar ile bir yıllık sözleşme imzaladı

30 Temmuz 2019 Salı 15:21
Beşiktaş Sompo Sigorta'ya Almanya'dan takviye


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Sigorta, Almanya Milli Takım'ın oyun kurucusu İsmet Akpınar'ı kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Beşiktaş Sompo Sigorta, 24 yaşında ve 1,93 metre boyundaki İsmet Akpınar ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Hamburg altyapısından yetişen İsmet Akpınar, 2013'te ALBA Berlin ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Çift pasaport sahibi İsmet Akpınar son olarak Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımında forma giydi. 2018-2019 sezonunda Ratiopharm Ulm'da 37 lig maçına çıkan basketbolcu; 9,6 sayı, 1,8 ribaund ve 3,1 asist ortalamalarıyla oynadı.


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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:21
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. İsmet Akpınar
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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