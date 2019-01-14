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Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Promitheas

Siyah-beyazlı takım, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Promitheas'ı konuk edecek

14 Ocak 2019 Pazartesi 09:54
Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Promitheas

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. haftasında yarın Yunanistan'ın Promitheas ekibiyle karşı karşıya gelecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Oynadığı 10 maçta beşer galibiyet ve yenilgi alan Beşiktaş Sompo Japan, D Grubu'nda dördüncü sırada bulunuyor.

Promitheas ise yedi galibiyet ve üç yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı ilk maçtan 80-72 mağlup ayrılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 09:54
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. FIBA Şampiyonlar Ligi
  4. Promitheas

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