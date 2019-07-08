Beşiktaş Sompo Japan'da iç transfer - Siyah-beyazlı basketbol takımı, Burak Can Yıldızlı'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, Burak Can Yıldızlı'nın sözleşmesini uzattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtildi. Burak Can Yıldızlı, geçen sezon ligde 27 maçta forma giyip 3,4 sayı ve 3 ribaunt ortalamasıyla mücadele etmişti.



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