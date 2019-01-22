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Beşiktaş Sompo Japan, İtalya deplasmanında

Siyah-beyazlı takım, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. haftasında yarın İtalyan temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'ya konuk olacak

22 Ocak 2019 Salı 11:12
Beşiktaş Sompo Japan, İtalya deplasmanında

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. haftasında yarın İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'ya konuk olacak.

Bologna şehrindeki PalaDozza Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Oynadığı 11 maçta 6 galibiyet ve 5 yenilgi alan Beşiktaş Sompo Japan, D Grubu'nda üçüncü sırada bulunuyor.

Segafredo Virtus Bologna ise 9 galibiyet ve 2 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı ilk maçtan 94-90 mağlup ayrılmıştı.

 

 

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:12
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. FIBA Şampiyonlar Ligi

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