Beşiktaş Sompo Japan, İtalya deplasmanında Siyah-beyazlı takım, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. haftasında yarın İtalyan temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'ya konuk olacak

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. haftasında yarın İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'ya konuk olacak. Bologna şehrindeki PalaDozza Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Oynadığı 11 maçta 6 galibiyet ve 5 yenilgi alan Beşiktaş Sompo Japan, D Grubu'nda üçüncü sırada bulunuyor. Segafredo Virtus Bologna ise 9 galibiyet ve 2 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı ilk maçtan 94-90 mağlup ayrılmıştı.

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