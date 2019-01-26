Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Beko maçından notlar - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaşlı taraftarlar salonun tamamını doldurdu



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan'ın lider Fenerbahçe Beko'yu konuk ettiği derbi maçta ev sahibi takımın taraftarları salonun tamamını doldurdu. BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanan derbi karşılaşmasına siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Maçın başlamasına kısa bir süre kalan salonun tamamın dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarına destek oldu. Karşılaşmayı kulüpler arasındaki anlaşma gereği Fenerbahçeli taraftarlar salondan izleyemedi.

- Fikret Orman ve Burak Yılmaz'a tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, kulüp başkanı Fikret Orman ve futbol takımının yeni transferi Burak Yılmaz'a tepki gösterdi. Taraftarlar uzun bir süre "İstemiyoruz emek hırsızı Burak Yılmaz'ı, Fikret Orman'ı. Beşiktaşım ne günlere kaldı. Özlüyoruz Süleyman Seba'yı, Şeref Bey, Baba Hakkı'yı" tezahüratını yaptı. Öte yandan Fenerbahçe Kulübünü yönetim düzeyinde derbide yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş ve Burak Çağlan Kızılhan temsil etti. Danabaş ve Kızılhan'ı protokol tribününde Beşiktaş Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cihat Kumuşoğlu karşıladı.

- Yabancı sınırına takılanlar

Ligdeki yabancı sınırı nedeniyle Fenerbahçe Beko'da 3, Beşiktaş Sompo Japan'da ise bir oyuncu kadroya dahil edilmedi. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Jan Vesely, Erick Green ve Nikola Kalinic'i derbi maçının kadrosuna yabancı sınırından dolayı almadı. Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic ise Joe Alexander'ı 12 kişilik maç kadrosunda tercih etmedi.

- Atiba Hutchinson salonda

Beşiktaş Futbol Takımı'nın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson derbiyi salondan izledi. Fırsat buldukça basketbol maçlarını yerinden izleyen Kanadalı oyuncu ailesiyle protokol tribününden derbiyi takip etti. Beşiktaşlı taraftarlar da Hutchinson'a sevgi gösterilerinde bulundu.



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