UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında temsilcimiz Beşiktaş Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda forma giyecek olan Abdullah Avcı'nın öğrencileri ilk maçında üç puan için sahaya çıkıyor. Geçen sezon siyah beyazlı takım Avrupa Ligi'nde grubu üçüncü sırada bitirmişti. Peki, Beşiktaş Slovan Bratislava UEFA maçı ne zaman? Slovan Beşiktaş Bratislava maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin

Beşiktaş Slovan Bratislava UEFA maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Slovan Bratislava Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi grup maçı 19 Eylül Perşembe saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports'tan naklen yayınlancak.

Avrupa'da 217. maçına çıkacak siyah-beyazlılar, "Kupa 2"de ise 115. kez mücadele edecek. Beşiktaş, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 9. kez grup aşamasında yer alacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 216 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 87 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Beşiktaş Avrupa'ya iyi başlamak istiyor

Siyah-beyazlı takımın grubunda Slovan Bratislava'nın yanı sıra Portekiz'in Braga ile İngiltere'nin Wolverhampton ekipleri yer alıyor.

Süper Lig'de sezona kötü başlayan ve geride kalan 4 haftada sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş, Slovan Bratislava karşısından galibiyetle ayrılarak Avrupa macerasına iyi bir giriş yapmaya çalışacak.

Siyah-beyazlı takımda sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Enzo Roco son antrenmana katılmadı. Sakatlıkları geçen Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ise son antrenmanda takımla çalıştı.

Geçen sene gruptan çıkamadı

Beşiktaş, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında kötü bir performans ortaya koymuştu. Beşiktaş, grubu üçüncü sırada bitirerek organizasyona veda etmişti.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon üç eleme turu oynadıktan sonra yükseldiği grupta Sarpsborg, Malmö ve Genk ile karşılaştı.