Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak, kampa girecek.