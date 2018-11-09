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Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

09 Kasım 2018 Cuma 16:34
Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak, kampa girecek.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 16:34
  1. Beşiktaş
  2. Süper Lig
  3. Demir Grup Sivasspor
  4. Şenol Güneş
  5. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri

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