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Beşiktaş - Shaktar Donetsk maçı başladığı gibi bitti

Gelecek sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş, Shaktar Donetsk ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 20:38
Beşiktaş - Shaktar Donetsk maçı başladığı gibi bitti

Beşiktaş, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçını da oynadı. Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan mücadelede her iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı.

MÜCADELE DENGELİ GEÇTİ

90 dakika sonunda Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı. Siyah-beyazlılar ilk yarıda daha etkili olurken, mücadelenin ikinci yarısı daha dengeli bir şekilde geçti.

Beşiktaş ilk hazırlık maçında Siofok ile 1-1 berabere kalmış, ikinci hazırlık maçında ise Gyirmot'u 4-0 yenmeyi başarmıştı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 20:38
  1. Beşiktaş
  2. Avusturya
  3. Shakhtar Donetsk

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