Beşiktaş - Samsunspor maçının VAR hakemi açıklandı
Spor

Beşiktaş - Samsunspor maçının VAR hakemi açıklandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Beşiktaş - Samsunspor maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor, bugün saat 17.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Tolga Güldibi olacak.
Müsabakada VAR'da Erkan Engin, AVAR'da da Deniz Caner Özaral görev yapacak.

