Beşiktaş, sağanak yağmur altında çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sağanak yağmur altında bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar uygulandı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan Divan Kurulu üyeleri ile bir grup taraftar, antrenmanı izledi. Güneş ve futbolcular, antrenman sonrası misafirleriyle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi ve imza dağıttı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.