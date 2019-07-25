Beşiktaş, potada Ömer Utku Al ile sözleşme yeniledi Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki oyun kurucu ile 1+1 yıllığına yeniden anlaşmaya vardı



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Ömer Utku Al ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, gelecek iki sezon için 21 yaşındaki oyuncuya başarılar dilenirken, şu ifadeler kullanıldı: "2019-2020 sezonu öncesinde iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız, geride kalan sezonda başarılı bir performans sergileyen Ömer Utku Al ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı." Ömer Utku Al, geçen sezon ligde 10 dakika 36 saniye süre, 2,2 sayı, 1,3 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

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