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Beşiktaş, Porto'nun yıldızı ile anlaştı

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Portekiz ekibi Porto'da forma giyen 24 yaşındaki Kongolu Chancel Mbemba ile anlaştı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 21:17
Beşiktaş, Porto'nun yıldızı ile anlaştı

Belçika basını, Beşiktaş'ın transferini resmen duyurdu. Voetbalkrant.com, daha önce Anderlecht ve Newcastle United forması giyen oyuncuyla Siyah-Beyazlılar'ın anlaştığını duyurdu.

Porto'da forma giyen ancak bu sezon beklediği şansı bulamayan Chancel Mbemba bütün kulvarlarda sadece 4 maçta görev aldı. Beşiktaş'ın bu transfer için Porto'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, oyununun ise 4 yıllık mukavele imzalayacağı öne sürüldü.

Galatasaray'a 2 gol attı

Belçika basını eski kulübü Anderlecht'in geri almak için girişimlerde bulunduğu Mbemba konusunda, Porto kulübünden böyle bir cevap aldığını da vurguladı. 1.82 boyundaki oyuncu 2018'de İngiltere'den Porto'ya gelmişti. Kongolu, Anderlecht'in, G.Saray'ı 2014'te 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada, 2 gol atmıştı.

(Akşam)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 21:17
  1. Newcastle United FC
  2. Newcastle United
  3. Chancel Mbemba
  4. Pieter Mbemba
  5. Anderlecht
  6. İngiltere
  7. Beşiktaş
  8. Portekiz
  9. Belçika
  10. Mbemba
  11. Porto
  12. BJK

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