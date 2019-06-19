Beşiktaş, Ömer Toprak ile anlaşma sağladı! İşte detaylar

Beşiktaş yönetimi, Borussia Dortmund'un yeni sezon planlamasında düşünmediği Ömer Toprak ile prensipte anlaşma sağladı.



Ömer için kiralama ücreti ödemek istemeyen siyahbeyazlı yönetim Dortmund'u ikna etmek için büyük çaba sarf ediyor. 29 yaşındaki tecrübeli stoperin de Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği kaydedildi.



Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk etapta "Bekletin" dediği Kana-Biyik transferi için ise Ömer Toprak'ın durumuna göre karar verilecek.