Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı27 Nisan 2019 Cumartesi 21:16
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda taktik ve kondisyon çalışması üzerinde durulduğu bildirildi.
Sahada ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başlayan antrenmanın, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam ettiği belirtildi.
İdmanın, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı ifade edildi.
Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı futbolcuların tesislerde kampa girdiği kaydedildi.
YORUM YAZ