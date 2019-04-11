Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında lider Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Şenol Güneş yönetiminde sürdürdü.11 Nisan 2019 Perşembe 14:05
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, yoğun yağış altında çalıştı.
Isınma hareketleri, koşu ve açma-germe çalışması ile başlayan idman, pas çalışması ile sürdü. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam basına kapalı yapacağı idmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
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