Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, 26 Kasım akşamı Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçının ardından yaşanan olaylara tepki olarak Gürcistan'a yönelik tur organizasyonlarını durdurma kararı aldıklarını açıkladı. DHA'nın Erzurum kaynaklı haberine göre Şenol, "Gürcistan hükümetinden özür mahiyetinde bir açıklama gelmediği sürece tur organizasyonlarını yapmayı planlamıyoruz" dedi.

Olayların Türk turizmcileri ve vatandaşları derinden üzdüğünü söyleyen Şenol, maçın kendileri için taşıdığı anlamı "O maç sadece Beşiktaş'ın değil, 85 milyonun yüreğinin ve kalbinin orada olduğu bir maçtı. İşin içerisinde İsrail olduğu için bizler açısından çok büyük önem arz ediyordu" sözleriyle anlattı. "Gürcistan polisinden böyle bir müdahale beklemiyorduk. Yılın 12 ayı turizm faaliyetleriyle Gürcistan'a ciddi katkı sağlayan turizmciler olarak yaşananları kınıyoruz" diyen Şenol, acenteler olarak tepkilerini ortaya koymak istediklerini kaydetti.

Noel pazarı turları etkilenecek

Karar, özellikle 14 Aralık-14 Ocak tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Noel pazarı turlarını etkileyecek. Şenol, rezervasyon yaptıran misafirlerle tek tek görüşüldüğünü, bazı misafirlerin farklı destinasyonlara yönlendirildiğini, başka bir tur tercih etmeyen müşterilerin ücretlerinin ise iade edildiğini bildirdi.

Sektörün karardan ekonomik olarak etkilenebileceğini bildiklerini belirten Şenol, ticari kazancın kendileri için önemli olduğunu, aile geçindirip istihdam sağladıklarını söyledi. Şenol, "Ancak konu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatan toprakları ve milli meselelerimiz olduğunda aç kalırız, susuz kalırız ama hiçbir şekilde boyun eğmeyiz" diye konuştu.

Sınır geçişlerinde "ikinci sınıf muamelesi" iddiası

Şenol'a göre tur iptalleri yalnızca son yaşanan olayla sınırlı değil. Türk vatandaşlarının özellikle Sarp Sınır Kapısı'nda ve Gürcistan'a girişlerde uzun süredir çeşitli sorunlarla karşılaştığını anlatan Şenol, "Birkaç yıldır Gürcistan sınır geçişlerinde, Türk misafirlerimize yoğun şekilde ikinci sınıf muamelesi yapıldığını gözlemliyorduk" dedi. Bu konuların yetkililere iletildiğini, ancak sınır uygulamalarına ilişkin düzenlemeler nedeniyle müdahale imkânlarının sınırlı kaldığını aktaran Şenol, "Son yaşanan olay, geçmişten bugüne biriken tepkilerin de dışa vurumu oldu" ifadesini kullandı.

Batum ve Tiflis'teki Türk yatırımcılar

Türkiye ile Gürcistan arasındaki turizm ve ekonomik ilişkilere de değinen Şenol, 2012'de kimlikle geçiş uygulamasının başlamasının ardından Gürcistan'da önemli değişimler yaşandığını söyledi. Batum ve Tiflis'te otelden inşaat sektörüne, yol yapım çalışmalarına kadar birçok alanda çok sayıda Türk yatırımcının faaliyet gösterdiğini belirten Şenol, Gürcistan'ın Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmasının önemini bilmesi gerektiğini söyledi. Şenol sözlerini, "Gürcistan hükümetini ve polis teşkilatını Türk insanına karşı daha vicdanlı ve duyarlı davranmaya davet ediyoruz" çağrısıyla tamamladı.