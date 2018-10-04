Beşiktaş maçı öncesi Rıza Çalımbay'dan iddialı sözler!

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Atiker Konyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Şu ana kadar ligde çizdikleri grafikten oldukça memnun olduğunu belirten Çalımbay, "Yedi haftalık periyoda baktığınız zaman genelde gayet iyiydik. Her maçta gol attık. Özellikle deplasmanda en çok gol atan takımız. Hem içeride olsun hem dışarıda hep galibiyet almak için oynadık. Çalıştığım bütün kulüplerde bu böyleydi. Hep öne oynayan taraf olduk. Sezon başından beklemediğimiz çok goller yedik. Geçen haftaki Göztepe maçı gibi. Deplasmanda iki gol attık ancak üç gol yiyerek maçı kaybettik. Bunu da bir nebze çözdüğümüzü düşünüyorum. Onun dışında takımımın mücadelesinden çok memnunum. Oyuncularıma güveniyorum. Yedi tane maçın 4 tanesini deplasmanda oynadık. Bu maçların hepsi de zor deplasmanlardı. İstediğimiz yerde miyiz? Olabilir ancak daha iyi olabilirdi. Şu ana kadar çizdiğimiz grafik oldukça iyi" dedi.

MAÇA GALİBİYET İÇİN ÇIKACAĞIZ

Beşiktaş maçına galibiyet almak için çıkacaklarını da belirten Çalımbay, "Bu hafta Beşiktaş maçımız var. Öncelikle Beşiktaş'a bu akşam oynayacağı maçta başarılar diliyorum. Bu maçta galibiyetten başka bir düşüncemiz yok. Benim oyun felsefem budur. Çalıştırdığım tüm takımlarda da bu mantalite ile görev yaptım. Göztepe maçını ne olursa olsun telafi etmemiz lazım. Bizim oradan da çok iyi bir sonuçla dönmemiz gerekiyordu. Önemli olan bizim yaşadığımız şanssızlıklarımızdan ders alıp bu hataları Beşiktaş maçı ve sonrasında oynayacağımız maçlarda yapmamak. Bu maçtan da inşallah istediğimiz şekilde ayrılacağız" diye konuştu.

İLK 10'UN İÇERİSİNDE OLMAK İSTİYORUZ

Sezon öncesi transferlerin takıma çok geç katıldığını belirten Çalımbay, "Bundan sonra kalan maçları iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Özellikle içerideki maçlarımızda. Çünkü ikinci yarıda sıkıntı yaşamamak için alabildiğimiz kadar çok puan toplamalıyız. Devre arasında da duruma göre bir iki transfer yapabiliriz. Ben takıma çok geç katıldım. Transferlerde istediğimiz gibi olmadı. Arkadaşlar takıma geç geldi. Arkadaşların çoğu sezon öncesi antrenmanlara katılamadı. Onun için bir sıkıntı yaşandı. Kadronun yüzde 90'ı geçen seneden gelen bir kadro. Bu kadro da geçen sene belirli sıkıntılar yaşamış bir kadro. Onu da toparlamamız gerekiyordu. Şuan düşüncemiz kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitirmek. Hedefimiz ilk onun içinde kalmak. Sezon sonu ne olur onu da hep birlikte göreceğiz" dedi.

ÖLÜ TOPLAR ÖNEMLİ

Sezon başından bu yana ölü toplardan goller yediklerini de ifade eden Rıza Çalımbay, "Ölü toplarla sezon başından beri çalışıyoruz. Ölü toplar maçlarda çok önemlidir bunun farkındayız. Ölü top öyle bir şey ki siz istediğiniz kadar çalışın arkadaşınız gitmezse ona yapacak bir şey yok. Taktik yapılacak bir durum yok. Bu bir pozisyon değil ki ona göre taktik yapalım. Her takımda böyle hatalar yapılıyor. Biz yine de çalışıyoruz. Onları da inşallah düzelteceğiz. Bu bizden çok oyuncuların o anlık konsantresine bağlı" diye konuştu.