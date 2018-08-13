Beşiktaş lige iyi başladı! Akhisarspor'u 2-1...

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 2-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş, 39. dakikada Pepe, 42. dakikada Ryan Babel ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Akhisarspor, 56. dakikada Yevhen Seleznyov ile farkı 1'e indirdi ancak Beşiktaş mücadeleyi önde kapattı.

Beşiktaş, bu sonuçla birlikte lige galibiyetle başlamış oldu. Süper Kupa'nın galibi Akhisarspor ise ilk haftayı puansız kapattı.

Beşiktaş, 16 Ağustos Perşembe akşamı LASK Linz ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçına çıkacak ve ardından 19 Ağustos'ta Erzurumspor deplasmanına gidecek. Akhisarspor ise Çaykur Rizespor'u sahasında ağırlayacak.