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Beşiktaş, lige döndü

- Siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı

14 Aralık 2018 Cuma 13:28
Beşiktaş, lige döndü


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 yenilerek elenen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Malmö karşısında görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise istasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Bu arada sakatlığı nedeniyle Malmö karşısında görev alamayan Gökhan Gönül de takımla çalıştı.

Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 13:28
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