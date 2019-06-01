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"Beşiktaş Kulübünün duygusu ve ruhu başka"

- Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı:"Beşiktaş her teknik direktörün kolay ulaşabileceği bir yer değil. Buranın teknik direktörü olma ayrıcalığını inanın yolda yürürken bile insanlar hissettiriyor. Çok güzel bir duygu"

01 Haziran 2019 Cumartesi 21:59
"Beşiktaş Kulübünün duygusu ve ruhu başka"


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı kulüpte farklı bir duygu ve ruh olduğunu söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Avcı, eski takımı Medipol Başakşehir ile gerçekleştirdikleri hikayenin zorluğuna değindi.

Hem kulüp hem de kendi gelişimine katkı sağlayan bir aile ortamından geldiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş her teknik direktörün kolay ulaşabileceği bir yer değil. Buranın teknik direktörü olma ayrıcalığını inanın yolda yürürken bile insanlar hissettiriyor. Çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Çocukluğunun eski adıyla Mithatpaşa Stadı'nda geçtiğini dile getiren Avcı, şöyle devam etti:

"Her camia değerlidir. Harika bir duygu. Beşiktaş Kulübünün duygusu ve ruhu başka. Bunu geldiğim günden beri hissediyorum. Umarım bu süreçte insanların saygı ve sevgisini arttırırız. O müthiş taraftara bizim de sunacağımız o oyun gücü ve kalitesiyle beraber o coşkulu taraftarlarla beraber umarım güzel şeyler yapacağız. Bugün çalışmalara başladık. 2012 senesinde A Milli Takım Teknik Direktörüyken Sayın Başkanımız Fikret Orman, Nevzat Demir Tesisleri'ni bize açmıştı. Milli takımla burada kaldık, ilk defa bir kulüp tesisinde. O günden bugüne kadar çok mesafe katedilmiş, birçok şey yapılmış. Şenol hocaya ve ekibine de teşekkür etmek lazım. Kendisini de ziyaret edeceğim zaten Antalya'ya gidip veya buradaki maç sürecinde. Onun da fikirlerini alacağım. Tesiste çok önemli değişiklikler olmuş. Her şeyden evvel girdiğin ortamda kendini iyi hissedebiliyorsan bu çok değerlidir. Bunu hem buradaki insanlar iyi hissettirdiler hem de burada bir iç huzur var. Umarım bu gülen yüzler, enerji hep beraber takıma da olumlu şekilde yansır ve devam eder."

Son olarak siyah-beyazlı taraftarlara da değinen Abdullah Avcı, "İki sene evvel Vodafone'da oynadığımız bir maç var. 89. dakikada golü attık ben tabelaya baktım dedim herhalde bitti ama seyirci bu maç bitmez dedi. İnanılmaz bir coşku ve tepki oyuncuyu itti ve maç 1-1 bitti. Takımın üzerinde inanılmaz katkısı olacak, takımı biraz daha itme, oyundaki coşkuyu onunla beraber yakalama, topu geriye almada bile önemli katkısı olacak. Desteklerini vermeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 21:59
  1. Abdullah Avcı
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