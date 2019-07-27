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Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Douglas Pereira Dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:52
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Douglas Pereira Dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:52
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