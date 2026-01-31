Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevine Davut Dakul Çelik atandı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor, bugün saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Müsabakada VAR'da Davut Dakul Çelik, AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev yapacak.

