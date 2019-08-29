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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 3.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:11
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında Ç. Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


Antrenmana salonda çalışan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ile sahada koşulara başlayan Caner Erkin katılmadı.


Siyah-beyazlılar, Ç. Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 19.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:11
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