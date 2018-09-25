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Beşiktaş-Kayserispor maçının yeri değişecek mi?

29 Eylül Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçının Kayseri'ye alınma ihtimali güçleniyor.

25 Eylül 2018 Salı 21:34
Beşiktaş-Kayserispor maçının yeri değişecek mi?

Vodafone Park'ın zemininin bakıma alındığı ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın hem federasyon hem de Kayserispor'a bu konuda başvuru yaptığı öğrenildi.

BİZİM İÇİN DE İYİ OLUR

 Kayserispor Başkanı Bedir, cumartesi günü İstanbul'da oynanması gereken Beşiktaş maçının Kayseri'de oynanma ihtimalinin olduğunu belirterek, "Beşiktaş maçının Kayseri'de oynanması ihtimali az değil, yüzde 51'in üzerinde bir ihtimal. Sanıyorum bu konu bugün netleşir. Biz de 'Tamam' dedik. Bunu kabul etmemizdeki en önemli etken, son maçta 2-0 yenilmemize rağmen taraftarlarımızın takımlarına ciddi bir şekilde sahip çıkması oldu. Eğer maç Kayseri'de oynanırsa daha dolu tribünlerde Beşiktaş ile baş edebileceğimizi düşünüyoruz. Deplasmanda da olsa takımımız alışkın, oradan da puan ya da puanlarla dönebilecek güçtedir" ifadelerinde bulundu.

'GELİŞMELERİ BAŞKAN BİLİYOR'

Beşiktaş cephesinde ise bu konuda dün gece Fenerbahçe derbisinden sonra teknik direktör Şenol Güneş konuştu. Güneş kısaca; "Sahamız düzelir mi bilmiyorum, bu konuda sorular geliyor. Cumartesi düzelmezse Kayseri'ye gideriz. Nasıl bir gelişme var bilmiyoruz, Başkan biliyor" açıklaması yaptı.

ÜÇ DEPLASMAN ÜST ÜSTE OLACAK

7. haftadaki Beşiktaş-Kayserispor maçı Kayseri'ye alınırsa siyah-beyazlı ekip üst üste 3 deplasmana çıkacak. Kayseri'den sonra 8. haftada Atiker Konyaspor(değişmezse) ve 9. haftada Göztepe karşılaşmaları fikstüre göre deplasmanda gözüküyor. 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:34
  1. Konya
  2. Kayseri
  3. İstanbul
  4. süper lig
  5. beşiktaş
  6. kayseri

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