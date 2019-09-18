Gaziantep'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş, mücadelede kural hatası olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na maçın yeniden oynanması için başvuruda bulunacaktı. Beşiktaş kararından vaz mı geçti? Beşiktaş başvuruyu yaptı mı? Beşiktaşın son durumu...

Karşılaşmanın henüz başında Vida'nın kırmızı kart gördüğü ve Gazişehir'in penaltıdan gol bulduğu pozisyonda taç atışının nizami olmadığını gerekçe gösteren Beşiktaş, Kayode'nin de hakaretten sevk edilmesine karşın sportmenliğe aykırı hareketten ceza alması nedeniyle de itirazda bulunmayı planlıyordu.

Kayode PFDK'ya sevk edilmişti

Bundan önce Kayode hakaretten PFDK'ya sevk edilmişti. Hakeme hakaretin alt sınırı 3 maç olurken sportmenliğe aykırı hareketten ceza almış ve bu cezayı hazırlık maçında aldığı için Beşiktaş'a karşı forma giymişti.

Kayode, 3 maç ceza alması halinde Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecekti ancak alt sınırdan ceza alması nedeniyle, ceza tayinine yer olmadığı kararı verilmişti.

Beşiktaş kararından vazgeçti!

Beşiktaş, kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'na geçekleştirecekleri başvuruyu yapmaktan vazgeçti. Yönetim kurulu, TTF'nun bu konu hakkında ilgili bir karar çıkarmayacağını düşündüğü için kararlarını geri çektiler.