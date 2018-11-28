Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Belarus deplasmanında





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu dördüncü hafta maçında yarın deplasmanda Belarus'un Tsmoki-Minsk ekibiyle karşılaşacak.

Minsk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta iki takımın da birer galibiyet ve ikişer mağlubiyeti bulunuyor. Beşiktaş averajla 4, Belarus ekibi ise 3. sırada yer alıyor.