THY- Euroleague
0553 313 94 23

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Belarus deplasmanında

- Siyah-beyazlı takım, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu dördüncü hafta maçında yarın Tsmoki-Minsk ile karşılaşacak

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:24
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Belarus deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu dördüncü hafta maçında yarın deplasmanda Belarus'un Tsmoki-Minsk ekibiyle karşılaşacak.

Minsk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta iki takımın da birer galibiyet ve ikişer mağlubiyeti bulunuyor. Beşiktaş averajla 4, Belarus ekibi ise 3. sırada yer alıyor.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:24
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı
  3. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
  4. Tsmoki-Minsk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Türkşen İYİ Parti'den neden istifa etti?
    1. Ali Türkşen İYİ Parti'den neden istifa..
    2. İYİ Parti kurucu üyesi istifa etti
    3. 3600 ek gösterge 7 Aralık'ta masaya..
    4. Batı’yı, beslediği teröristler vuruyor
    5. 40 jet Rusya'ya karşı havalandı!..
    6. Doktor da şaşırdı! Karın ağrısıyla..
    7. Bakanlık çalışanları FETÖ'den..
    8. Ankara'da fuhuş operasyonu: 17 gözaltı
    9. TGC yandaşlarını ödüle boğdu
    10. Bakan Gül açıkladı: 35 bin hükümlü..
    11. CHP Aziz Kocaoğlu'nun üstünü çizdi!
    12. Mehmetçik'i şehit eden terörist..
    13. İsrailli Tom'un hayali Selda Bağcan'a..
    14. "Dünya Kupası'nda olacağımıza..
    15. Voleyboldan disk atmaya geçti, beş..
    16. Cezaevi sakinleri özel çocuklar için..
    17. Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı,..
    18. Hakkari'de PKK'ya ait silah ve..
    19. 2019 asgari ücret ne kadar olacak?
    20. Darbe sanığının "duruşmayı uzatma"..
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi