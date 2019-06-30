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Beşiktaş Jony'yi radarına aldı

Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını devam ettiren Beşiktaş, Malaga’da oynayan 27 yaşındaki oyuncu Jony için girişimlere başladı.

30 Haziran 2019 Pazar 09:35
Beşiktaş Jony'yi radarına aldı

Malaga’da oynayan 27 yaşındaki oyuncu Jony için menajerler aracılığıyla nabız yoklayan Beşiktaş yönetimi, uygun bir bonservisle transferi bitirmeyi hedefliyor.

Ricardo Quaresma'nın durumunun belirsizliği ve Lens'in de satılma ihtimali Beşiktaş'ı her iki kanat için arayışa itti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Malaga'da oynayan İspanyol sol kanat Jony oldu. Geçtiğimiz sezon Deportivo Alaves'te kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki oyuncu hakkında detaylı bilgi toplayan Beşiktaş'ın, menajerler aracılığıyla transfer için nabız yokladığı öğrenildi. Malaga ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olan oyuncunun da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Asıl adı Jonathan Rodriguez Menendez olan İspanyol oyuncu geçen sezon 36 maçta forma giyip 5 gol ve 10 asistle oynadı.

Boyd ve Kagawa ilk kampa yetişecek

Bu arada transferde şu ana kadar sessiz kalan Beşiktaş yönetiminin, görüşme halinde olduğu Tyler Boyd ve Shinji Kagawa'yı 8 Temmuz'da yeni sezonu açacak takımın ilk etap kampına yetiştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 09:35
  1. İstanbul
  2. Ricardo Quaresma
  3. Malaga
  4. Beşiktaş yönetimi
  5. Lens
  6. Abdullah Avcı
  7. Deportivo Alaves
  8. Tyler Boyd
  9. Shinji Kagawa
  10. Jonathan Rodriguez Menendez

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