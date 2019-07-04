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Beşiktaş istiyordu! Başakşehir ile anlaştı

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın gündeminde olan Okechukwu Azubuike'yi kiralamak için kulübü Pyramids ile her konuda anlaşmaya vardı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:18
Beşiktaş istiyordu! Başakşehir ile anlaştı

Medipol Başakşehir, Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Azubuike'yi kiralamak için Mısır kulübü Pyramids ile anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın görüşmeler yaptığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Azubuike'yi kiralamak için Mısır kulübü Pyramids ile anlaşmaya vardı.

Bu akşam İstanbul'a gelecek oyuncu ile yarın yapılacak sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacak.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:18
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş Azubuike
  3. Başakşehir Azubuike

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