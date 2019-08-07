Beşiktaş, İspanyol futbolcu Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Beşiktaş, İspanyol futbolcu Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.
07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:09
Beşiktaş, İspanyol futbolcu Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.
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