Beşiktaş ile Kayserispor arasında bomba takas! Gökhan Töre... Beşiktaş kurmayları Gökhan Töre'ye talip olan Kayserispor'dan Bilal Başacıkoğlu'nu istediği iddia edildi.

Beşiktaş’ta Gökhan Töre konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı... Şenol Güneş’in Ryan Babel’in gitmesine rağmen kadroda görmek istemediği Gökhan Töre için Kayserispor’dan teklif geldi. Kayserispor, Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Kiralık olmaz Beşiktaş'ın Kayserispor'dan Gökhan Töre için gelen kiralama teklifini reddettiği öğrenildi. Ancak bonservisiyle gönderebileceklerini ilettikleri bildirildi. Bilal Başacıkoğlu istenecek Beşiktaş'ın Gökhan Töre'ye talip olan Kayserispor'dan Bilal Başaçıkoğlu'nu isteme kararı aldığı öğrenildi. Kayserispor'un vereceği cevap bu transferin netleşmesini sağlayacak. Kaynak: Fotospor

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