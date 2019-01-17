0553 313 94 23

Beşiktaş, ikinci yarıyı Akhisar'da açıyor

- Siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında yarın Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek - Burak Yılmaz, maçta oynaması halinde yaklaşık 11 yıl sonra siyah-beyazlı formayı giyecek- Sarı kart cezalısı Adriano, maçta oynayamayacak

17 Ocak 2019 Perşembe 10:18
Beşiktaş, ikinci yarıyı Akhisar'da açıyor


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına yarın Akhisarspor maçıyla başlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmanın başlangıç saati 20.30.

Ligin ilk yarısında 26 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, yedinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Beşiktaş, rakibini yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.


- Deplasman performansı kötü


Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ilk yarısında kötü bir dış saha performansı gösterdi.

Beşiktaş, deplasmandaki 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 10 puan toplayabildi.

Dış sahada 12 gol atabilen siyah-beyazlılar, kalesinde 13 gol gördü.


- Burak Yılmaz'ın durumu


Siyah-beyazlı takımın yeni transferlerinden Burak Yılmaz, yarınki karşılaşma için teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek.

Beşiktaş'a ilk olarak 2006-2007 sezonunda transfer olan ve 1,5 sezon görev yapan Burak Yılmaz, Akhisarspor maçında oynaması halinde 11 yıl 27 gün sonra siyah-beyazlı formayı giyecek. 33 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasını son olarak 21 Aralık 2007'de ligdeki Manisaspor maçında giymişti.

Yeni transferlerden Nicolas Isimat-Mirin de oynayacak durumda bulunuyor.


- Adriano cezalı


Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Adriano Correia, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Adriano, ikinci yarının ilk haftasında takımını yalnız bırakacak.


- Ljajic ve Vida ceza sınırda


Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Domagoj Vida, Akhisarspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan iki oyuncu, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşadıkları takdirde 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 10:18
  1. Akhisarspor
  2. Beşiktaş
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    1. Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak'..
    2. ABD'nin ham petrol stoklarında düşüş
    3. "Lokantayı düzgün işletenin yanında..
    4. TMSF iki şirketi satışa çıkardı
    5. Toplanan inek sütü miktarı kasımda..
    6. Bağcılar'da başarılı öğrencilere havuz..
    7. Mitsubishi Electric öğrencilerle..
    8. Beşiktaş, ikinci yarıyı Akhisar'da..
    9. Büyük Şeytan, yine yapacağını yaptı...
    10. Doğu Anadolu'da kış
    11. Wawrinka, Avustralya Açık'a veda etti
    12. Firari FETÖ’cü Sefa’dan itiraf:..
    13. Muhammed Ali'nin ismi havalimanına..
    14. Adana Şehir Hastanesine "dijital..
    15. Venezuela'da Meclis Başkanı'nı..
    16. Danimarka BAE’ye silah satışını dondurdu
    17. "Ali'nin Enerji Serüveni" çocuklarda..
    18. Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu
    19. ABD'den bir skandal Türkiye açıklaması..
    20. Ukrayna'dan İstanbul Boğazı..
    "İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
    "İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bin lira oldu
    Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bin lira oldu