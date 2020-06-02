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Spor

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-02 21:31:06 -
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 13 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

İdman, koşu ve açma-germe çalışması ile başladı. Pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar ile süren antrenman, yarım sahada 3 takımla yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.



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