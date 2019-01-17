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Beşiktaş gurbetçi gençle anlaştı!

İkinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan Beşiktaş, Almanya takımlarından Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Muhayer Oktay ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

17 Ocak 2019 Perşembe 16:28
Beşiktaş gurbetçi gençle anlaştı!

Beşiktaş, Almanya takımlarından Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Muhayer Oktay ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmzayı tesiste attı

Beşiktaş, ikinci yarı öncesi kadrosunu üçüncü kez güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, Almanya ekiplerinden Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen genç forvet Muhayyer Oktay ile 4 buçuk yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fortuna Düsseldorf’tan U21 Milli Takımı’nın da formasını giyen Muhayyer Oktay’ı kadrosuna kattı. Muhayyer Oktay, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde Futbol A Takım Direktörümüz Ali Naibi ile bir araya geldi ve 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhayyer Oktay’a başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

29 maçta 8 gol attı

Genç futbolcu, Fortuna Düsseldorf forması altında çıktığı 29 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:28
  1. Beşiktaş
  2. Fortuna Düsseldorf
  3. Muhayer Oktay
  4. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri

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