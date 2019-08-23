Beşiktaş Göztepe'yi rahat geçti Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında Beşiktaş, Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek Abdullah Avcı yönetiminde ilk galibiyetini aldı. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.