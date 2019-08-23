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Beşiktaş-Göztepe maçında notlar

- Siyah-beyazlı takım, geçen haftaya göre 3 değişiklikle Göztepe karşısına çıktı- Sakatlığı geçen Loris Karius, Utku Yuvakuran'ndan kaleyi devralırken, yedek Quaresma'nın yerine Lens, sakat Dorukhan Toköz'ün yerine ise Oğuzhan Özyakup oynadı- Ligde 90 gün sonra taraftarlarının karşısına çıkan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, Vodafone Park'ta ilk kez takımının başında yer aldı

23 Ağustos 2019 Cuma 20:49
Beşiktaş-Göztepe maçında notlar


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, geçen haftaya göre 3 değişiklikle rakibinin karşısına çıktı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı geçen Alman kaleci Loris Karius, Göztepe maçında ilk 11'de forma giyerken, ilk haftadaki Demir Grup Sivasspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer alan Utku Yuvakuran ise yedek soyundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta ilk 11'de görev alan Ricardo Quaresma'yı, ikinci hafta mücadelesinde yedek bıraktı. Avcı, Portekizli oyuncunun yerine kırmızı kart cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kadroda bulunamayan Jeremain Lens'i Göztepe karşısında sahaya sürdü.


- Dorukhan da sakatlandı


Sezon başı itibarıyla sakat oyuncularının çokluğundan dolayı sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, aynı nedenden kadroda yer almadı.

Dorukhan, Göztepe maçı öncesi gerçekleştirilen son idmanda aldığı darbe sonrası sol üst ön baldır adalesinde meydana gelen ödem nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.


- Oğuzhan 252 gün sonra ilk 11'de


Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan'ın yerine Göztepe maçında ilk 11'de Oğuzhan Özyakup görev aldı.

Son 2 sezonda istikrarlı görüntü ortaya koyamayan Oğuzhan, 252 gün sonra siyah-beyazlı formayla bir resmi maçta ilk 11'de şans buldu.

Oğuzhan, son olarak Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 13 Aralık 2018'de Malmö ile İstanbul'da yaptığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Siyah-beyazlı oyuncu, Süper Lig'de ise en son geçen sezonun 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yine İstanbul'da oynanan karşılaşmada aynı şansı bulmuştu.


- Vida takımdaki yerini aldı


Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan ve hafta içinde tedavisi yapılan Domagoj Vida, Göztepe maçında ilk 11'de görev aldı.

Vida, geçen hafta olduğu gibi savunmanın göbeğinde Victor Ruiz ile görev yaptı.

Beşiktaş'ta ayrıca Gökhan Gönül, Caner Erkin, Gary Medel, Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Güven Yalçın da ilk 11'de yer aldı.


- Abdullah Avcı ilk heyecanını yaşadı


Abdullah Avcı, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Vodafone Park'taki ilk maçına çıktı.

Uzun yıllar Medipol Başakşehir'in başında Beşiktaş'a rakip olan Avcı, bu kez ev sahibi konumunda Dolmabehçe'de yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca yeni transferler Victor Ruiz ile Tyler Boyd da Vodafone Park'ta ilk maça çıkmanın heyecanını yaşadı.


- 90 gün sonra taraftarlarının önünde


Beşiktaş, 90 günün ardından Vodafone Park'ta taraftarlarının önüne çıktı.

Son olarak geçen sezon Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı 24 Mayıs'ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.


- Yeni transfer N'koudou kadroda


Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Georges-Kevin N'Koudou, maç kadrosunda yer aldı.

Maçtan bir gün önce transferi açıklanan N'Koudou, Göztepe maçına yedek başladı.

Beşiktaş'ın diğer yeni transferleri Douglas Pereira Dos Santos ile Pedro Rebocho, Demir Grup Sivasspor maçında olduğu gibi Göztepe mücadelesinde de yedek soyundu.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Orkan Çınar ile Umut Nayir, yedekler arasında şans bekledi.


- Taraftarlar tribünleri doldurdu


Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'taki sezonun ilk maçına büyük ilgi gösterdi ve tribünleri büyük ölçüde doldurdu.

Taraftarlar, maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek verdi. İlk Vida'yı tribünlere davet eden siyah-beyazlıların, Oğuzhan Özyakup ile Ricardo Quaresma'ya yoğun desteği dikkati çekti.

Siyah-beyazlıların, "Beşiktaş'ın sahibi taraftarlardır" şeklinde tezahürat yaptığı görüldü. Beşiktaşlı taraftarlar, Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan fakat Göztepe maçından bir gün önce istifa eden yardımcı antrenör Orhan Ak'a tepkileriyle gündeme gelmişti.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.


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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 20:49
  1. Abdullah Avcı
  2. Beşiktaş
  3. Dorukhan Toköz
  4. Futbol
  5. Göztepe
  6. Quaresma
  7. SÜPERLİG

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