Beşiktaş Göztepe maçında 11'ler belirlendi

Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

İŞTE 11'LER



Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Oğuzhan, Boyd, Lens, Ljajic, Güven

Göztepe: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Leo, Poko, Borges, Serdar, Yasin Öztekin, Deniz, Eren Derdiyok

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’na Sivas deplasmanında aldığı 3-0’lık mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına hafta boyunca basına kapalı şekilde devam etti. Ligin ilk iç saha maçında taraftarıyla buluşacak olan siyah-beyazlılar, Göztepe karşısında hata yapmak istemiyor. Abdullah Avcı’nın ekibinde bu maç öncesinde Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz ve Enzo Roco’nun sakatlıkları bulunuyor. Göztepe’de ise eksik yok. Ligin ilk haftasına sahasındaki Antalyaspor mağlubiyetiyle başlayan Göztepe de bu maçta ligdeki ilk puanlarını toplamak istiyor.

DORUKHAN YOK

Dorukhan, kaval kemiğindeki sakatlık nedeniyle Beşiktaş'ın, Göztepe maçının kadrosundan çıkarıldı. Kulüpten sakatlıkla ilgili olarak şu açıklama yapıldı: Oyuncumuz Dorukhan Toköz dün akşam gerçekleştirilen antrenmanın son bölümünde aldığı darbe sonrası sol üst ön baldır adalesi (quadriceps) meydana gelen ödem nedeniyle maç kadrosunda yer almamıştır.