Beşiktaş, Göztepe maçına hazır - Yeni transfer Georges-Kevin N'Koudou, siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıktı- Sakatlığı geçen Domagoj Vida takımla çalıştı



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi. İstasyon koşularıyla başlayan antrenmanda, pas, 5'e 2 top kapma ve taktik programın yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Tottenham'dan transfer ettiği Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Sakatlığı geçen Domagoj Vida da takımla çalıştı. Antrenmana, salonda çalışan Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco katılmadı. Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta Göztepe ile karşı karşıya gelecek.



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