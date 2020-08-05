Beşiktaş Gökhan Gönül ile son kez masaya oturacak
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile adı anılan Gökhan Gönül'le bugün son kez görüşüp, ikna etmeye çalışacak.
Fenerbahçe’nin harcama limitlerinde yaşadığı kriz nedeniyle Gökhan Gönül’ün, eski takımına dönme şansı da azaldı.
Bu Beşiktaş’ta devam etmesini de sağlayabilir.
Başkan Ahmet Çebi bu görüşmede siyah-beyazlıların sezonluk 500 bin euro garanti para artı maç başı prim formülünü yineleyecek ve tecrübeli oyuncudan fedakarlık isteyecek.