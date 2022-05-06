Beşiktaş geri 3'lünün ilkini buldu!

Yeni sezonda şampiyonluğu getirecek bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta savunma için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Gelecek sezon teknik direktör Valerien Ismael'in 3'lü savunma sistemine uyacak isimleri kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, flaş bir ismi transfer listesine aldı.

Valerien Ismael transfer raporunu verdi

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Teknik direktör Valerien İsmael, 3'lü sistemini iyi işletmek için elinde 3 kaliteli stoper olması gerektiği yönünde bir rapor hazırladı. Ismael, bu raporu yönetime sundu. Bu rapor üzerine siyah-beyazlı yönetim harekete geçti. Fransız teknik adamın listesinde sürpriz isimler yer alıyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın dediği gibi bu isimler kimsenin tanımadığı ancak potansiyeli olan oyuncular.

Kartal'ın hedefindeki isim Oumar Gonzalez

Ismael'in listesinde yer alan stoper adaylarından birinin Fransa II. Ligi takımlarından Ajaccio'nun stoperi Oumar Gonzalez olduğu öğrenildi.

Toulouse'un arkasından ikinci sırada yer alarak Fransa I. Ligi'ne çıkmaya hazırlanan Ajaccio 36 maçın 20'sinde kalesini gole kapadı. Sadece 37 gol atıp, mükemmel defansı sayesinde Fransa I. Ligi'ne yükselen Ajaccio'nun defansının sigortası ise Kamerunlu Gonzalez.

24 yaşındaki genç stoper 32 maçta ayrıca 3 de gol attı. 1.86 boyundaki Gonzalez'in ilk 11'de forma giydiği Ajaccio bu sezon tüm dünya liglerinde en fazla maçta kalesini gole kapatan takım. Ajaccio, 32 lig maçında kalesinde sadece 18 gol gördü.

Oumar Gonzalez'in bu sezonki performansı

Kamerunlu stoper profesyonel futbol kariyeri boyunca 144 resmi mücadelede görev yaptı. Oumar Gonzalez bu periyotta 9 gol atarken, 3 de asist yaptı. 24 yaşındaki savunma oyuncusu, forma giydiği 5 kulüp arasında en çok Chambly'de (42 maç) forma giydi.