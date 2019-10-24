Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig'in 9. haftası Beşiktaş Galatasaray derbisine sahne olacak. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'in 9. haftası Beşiktaş Galatasaray derbisine sahne olacak. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig'in 9. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. İşte, Beşiktaş Galatasaray maçının detayları... Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? 27 Ekim Pazar günü Beşiktaş Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Futbolseverler mücadeleyi beIN SPORTS HD 1’yi naklen izleyebilecek.

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