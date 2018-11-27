Beşiktaş - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu
Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu.27 Kasım 2018 Salı 17:24
Süper Lig'in 14'üncü haftasında 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçının bilet fiyatları açıklandı.
Karşılaşmanın biletleri, 29 Kasım Perşembe günü saat 11.00'de satışa sunulacak.
Bilet Fiyatları şöyle;
Kategori 1 : 495TL
Kategori 2 : 440TL
Kategori 3 : 385TL
Kategori 4 : 360TL
Kategori 5 : 330TL
Kategori 6 : 305TL
Kategori 7 : 175TL
Kategori 8 : 165TL
VIP : 900TL
1903 A-E BLOK : 900TL
1903 B - D BLOK : 1.000TL
1903 C BLOK : 1.100TL
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