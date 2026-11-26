Ligde 31 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar ile 25 puanla üçüncü basamakta yer alan siyah-beyazlıları karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde kritik atama gerçekleşti. Karşılaşmanın takvimi ve detayları netleşti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak dev derbinin hakemi ve maç programı resmiyet kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), haftanın en kritik karşılaşması olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hakem Oğuzhan Çakır'ı görevlendirdi.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 13. hafta fikstürüne göre Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

OSIMHEN NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Okan Buruk'un açıklamasına göre hem Victor Osimhen hem de Roland Sallai'nin tedavi ve iyileşme süreçleri yakından takip ediliyor. İki futbolcunun da Aston Villa maçının ardından 6 gün sonra Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş derbisinde gidişata göre kadroya dönme ihtimali bulunuyor. İşte, tecrübeli teknik adamın açıklamaları:

"Osimhen yarın (Aston Villa maçında) olmayacak. Jakobs için bugün son bir kontrol yapacağız. Bir sonraki maç Osimhen ve Sallai için gidişata görebiliriz Beşiktaş maçında. Arada bir 6 gün var. Ama şu anda gözüken tek aday Jakobs. Antrenmana çıkabilirse yarın kadroda olabilir."